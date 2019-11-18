2019-11-18T15:03:33+03:00
Общество

Жителя Тверской области осудили за дачу взятки госавтоинспектору

Мужчине придется заплатить штраф в 60 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области оштрафован за дачу взяткиЖитель Тверской области оштрафован за дачу взяткиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За дачу взятки перед судом предстал 49-летний житель Западнодвинского района.

Следствием установлено, что виновный передал 15 тыс. рублей старшему инспектору дорожно-патрульной группы ДПС ОГИБДД МО МВД России "Западнодвинский" за то, что тот не направил в мировой суд материал об административном правонарушении об отказе в прохождении водителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый признан виновным по ч.3 ст.291 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

Денежные средства, используемые в качестве взятки, переданы в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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