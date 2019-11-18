Жителя Тверской области осудили за дачу взятки госавтоинспектору
За дачу взятки перед судом предстал 49-летний житель Западнодвинского района.
Следствием установлено, что виновный передал 15 тыс. рублей старшему инспектору дорожно-патрульной группы ДПС ОГИБДД МО МВД России "Западнодвинский" за то, что тот не направил в мировой суд материал об административном правонарушении об отказе в прохождении водителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый признан виновным по ч.3 ст.291 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.
Денежные средства, используемые в качестве взятки, переданы в доход государства.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU