2019-11-18T14:48:41+03:00
Общество

Главу района в Тверской области оштрафовали за молчание в ответ на обращение граждан

Виновнику придется заплатить пять тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Глава района оштрафован за несвоевременно рассмотрение обращения жителейГлава района оштрафован за несвоевременно рассмотрение обращения жителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В прокуратуру Жарковского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что обратился с жалобой к главе Жарковского района, по его обращению была заведена карточка личного приема, однако в нарушение требований действующего законодательства ответ на заявление гражданин так и не получил.

По указанному факту прокурором района в отношении главы района возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф в размере 5 000 рублей.

В адрес администрации района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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