2019-11-18T14:39:51+03:00
Экономика

Всемирная неделя предпринимательства стартовала в Твери

Участников ждут встречи, семинары и практикумы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери стартовала Всемирная неделя предпринимательстваВ Твери стартовала Всемирная неделя предпринимательстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мероприятия "Недели предпринимательства" проходят в Твери в Центре оказания услуг "Мой бизнес", который расположен на проспекте Победы, 14.

Семинары разделены по темам. В частности, понедельник 18 ноября станет Днём финансовой грамотности, вторник 19 ноября – Днём цифровой и информационной грамотности, среда 20 ноября – Днём маркетинга и продаж, четверг 21 ноября – Днём планирования и масштабирования, пятница 22 ноября – Днём налогов и бухгалтерии.

Начало семинаров в 11:00. Регистрация открыта на сайте mybusiness69.ru, справки по телефонам: 36-11-69, 8-800-200-11-69.

Ещё три актуальных семинара организованы городским агентством социально-экономического развития на Новоторжской, 12а.

Во вторник, 19 ноября, там пройдёт семинар "Социальное предпринимательство – бизнес инструмент решения социальных проблем общества". На следующий день в том же зале в 15 часов пройдёт семинар, посвящённый налогообложению.

В четверг, 21 ноября на площадке бизнес-центра "Тверь" в Смоленском переулке, 29 состоится семинар-практикум на тему "Осуществление закупок малого объёма на портале поставщиков". В нем примет участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский. Начало в 9:30.

Справки по семинарам МАУ "Агентство социально-экономического развития" – по телефонам: 41-59-87, 8-905-608-38-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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