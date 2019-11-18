В Твери нелегально торговали трикотажем и грецкими орехами

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-18T13:41:19+03:00

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На минувшей неделе специалисты департамента потребительского рынка администрации Твери совместно с судебными приставами провели рейд по пресечению незаконной торговли на улицах областной столицы.

В рамках рейда сотрудники проверили ряд торговых точек во всех районах города и выявили, что у дома No 2а по улице Вагжанова осуществлялась нелегальная торговля грецкими орехами. У продавца не было сертификатов на продукцию, но были неоплаченные штрафы на сумму 90 тысяч рублей. Несанкционированная торговля была прекращена, товар арестован до погашения долга.

Ещё одна нарушительница задолжала по штрафам 39 тысяч рублей, но продолжала реализацию трикотажных изделий у дома No 47/27 на площади Терешковой. Часть долга она смогла оплатить на месте. Судебными приставами ей выписано требование явиться в отдел для погашения остальной части задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU