В Тверской области оцифруют в 3D памятники с изображением солдата

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-18T13:28:35+03:00

В Тверской области памятники с изображением солдата оцифруют в 3D Фото: администрация Твери

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В Тверской области проведут 3D сканирование памятников с изображением солдата. Оцифровка объектов поможет обеспечить их сохранение в первоначальном виде и в будущем провести реставрацию объектов в соответствии с их историческим обликом. Всего в регионе насчитывается 384 таких монумента.

Провести данную работу поручил губернатор Игорь Руденя. Глава региона считает: необходимо наладить системную работу по ремонту и реконструкции воинских захоронений региона.

Так, в октябре 2019 года в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне принято решение дополнительно направить на восстановление воинских захоронений Верхневолжья 11,8 млн рублей. Средства выделены на 43 объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU