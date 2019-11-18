2019-11-18T13:28:35+03:00
Общество

В Тверской области оцифруют в 3D памятники с изображением солдата

Всего таких монументов в регионе - 384
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области памятники с изображением солдата оцифруют в 3D Фото: администрация ТвериВ Тверской области памятники с изображением солдата оцифруют в 3D Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Тверской области проведут 3D сканирование памятников с изображением солдата. Оцифровка объектов поможет обеспечить их сохранение в первоначальном виде и в будущем провести реставрацию объектов в соответствии с их историческим обликом. Всего в регионе насчитывается 384 таких монумента.

Провести данную работу поручил губернатор Игорь Руденя. Глава региона считает: необходимо наладить системную работу по ремонту и реконструкции воинских захоронений региона.

Так, в октябре 2019 года в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне принято решение дополнительно направить на восстановление воинских захоронений Верхневолжья 11,8 млн рублей. Средства выделены на 43 объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главу района в Тверской области оштрафовали за молчание в ответ на обращение граждан
Всемирная неделя предпринимательства стартовала в Твери
В Тверской области бесплатно кормят беременных женщин
В Твери нелегально торговали трикотажем и грецкими орехами
Водитель погиб на дороге в Тверской области, когда менял колесо на своем авто
Во время "Контроля трезвости" тверские госавтоинспекторы остановили автомобиль, находящийся в розыске
Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома в Тверской области
В Тверской области пьяный мужчина угнал автомобиль, но был пойман через пятнадцать минут
Проводы в армию в Тверской области закончились разборками в кафе
В Тверской области ищут пропавшего неделю назад мужчину
В Твери мужчина позарился на набор инструментов в чужом автомобиле
Жители Пролетарки и Заволжья в Твери в понедельник останутся без света
Две иномарки не поделили в Твери площадь Капошвара
По шоссе Кимры — Дубна в Тверской области гуляли породистые скакуны
Первый автобус для жительницы Твери чуть не стал последним
Жителю Твери нечем дышать и он создал петицию