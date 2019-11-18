2019-11-18T12:54:58+03:00
Происшествия

Водитель погиб на дороге в Тверской области, когда менял колесо на своем авто

Мужчину насмерть сбил проезжающий мимо автомобиль
Ольга ТРОФИМОВА
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На темной дороге пьяный водитель сбил пешеходаНа темной дороге пьяный водитель сбил пешеходаФото: Василий ХОДАРЕВ
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ДТП произошло в ночь на 17 ноября, на 4 км автодороги Спирово-Козлово-Ососье, Спировского района, Тверской области.

51-летний водитель автомобиля "Тойота Авенсис", находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в направлении с.Козлово, не правильно выбрал скорость движения и наехал на стоящего возле автомобиля "Ленд Ровер Дискавери 4" 54-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, погибший - водитель "Ленд Ровера", он остановился на дороге и менял поврежденное колесо на иномарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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