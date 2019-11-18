2019-11-18T12:42:23+03:00
Общество

Во время "Контроля трезвости" тверские госавтоинспекторы остановили автомобиль, находящийся в розыске

Транспортное средство было угнано с проспекта Ленина
Ольга ТРОФИМОВА
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Автоугонщика задержали в Калининском районе Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвтоугонщика задержали в Калининском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Тверской области, в рамках проведения профилактического мероприятия "Контроль трезвости", в районе дер. Гильнево, Калининского района остановили автомобиль "Toyota RAV4".

При проверке документов выяснилось, водитель пьян, а в салоне автомобиля, в качестве пассажира находится несовершеннолетний ребенок. Для привлечения лиц в качестве понятых, автоинспекторами была предпринята попытка остановить проезжающий мимо автомобиль Mazda CX-5, но водитель проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться.

- В ходе преследования автомобиль был задержан. При проверке установлено, что данное транспортное средство было угнано минувшей ночью с проспекта Ленина города Твери, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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