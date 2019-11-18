Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома в Тверской области
Сообщение о пропаже несовершеннолетней Анны Ивановны Елховенковой, 2003 года рождения, поступило в следственный отдел регионального СК России вечером 17 ноября.
Как стало известно, жительница города Удомли Тверской области 4 ноября 2019 года ушла из дома 3А в Автодорожном переулке. При себе у девушки есть сотовый телефон. 6 ноября она позвонила родителям, а 12 ноября написала в соцсети, что скоро вернутся домой. Больше на связь она не выходила и домой не вернулась.
Следователи выяснили, что пропавшая и раньше уходила из дома, но всегда возвращалась. На место последнего пребывания девушки выезжали следователи, криминалисты и полицейские.
- В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения подростка, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. - По данному факту Бологовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.
Всех, кому известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU