В Тверской области пьяный мужчина угнал автомобиль, но был пойман через пятнадцать минут

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-18T12:03:48+03:00

В Тверской области автоугонщик не смог скрыться от полиции Фото: архив "КП"

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

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В дежурную часть МО МВД России «Бежецкий» обратилась 26-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что из двора дома, расположенного по Южному переулку, угнали ее автомобиль ВАЗ.

По составленной ориентировке стражи правопорядка обследовали все улицы и автодороги, по которым мог двигаться злоумышленник.

В результате через 15 минут транспортное средство, подходящее под описание разыскиваемого, остановили сотрудники патрульно-постовой службы. За рулем находился пьяный мужчина, который попытался скрыться от правоохранителей, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Бежецка.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит пять лет тюрьмы. Похищенный автомобиль вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU