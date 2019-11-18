2019-11-18T12:03:48+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный мужчина угнал автомобиль, но был пойман через пятнадцать минут

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области автоугонщик не смог скрыться от полиции Фото: архив "КП"В Тверской области автоугонщик не смог скрыться от полиции Фото: архив "КП"
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В дежурную часть МО МВД России «Бежецкий» обратилась 26-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что из двора дома, расположенного по Южному переулку, угнали ее автомобиль ВАЗ.

По составленной ориентировке стражи правопорядка обследовали все улицы и автодороги, по которым мог двигаться злоумышленник.

В результате через 15 минут транспортное средство, подходящее под описание разыскиваемого, остановили сотрудники патрульно-постовой службы. За рулем находился пьяный мужчина, который попытался скрыться от правоохранителей, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Бежецка.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит пять лет тюрьмы. Похищенный автомобиль вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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