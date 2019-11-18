Проводы в армию в Тверской области закончились разборками в кафе

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-18T10:45:02+03:00

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Инцидент произошел 17 ноября, в кафе на улице Дзержинского, в Торжке, Тверской области. В заведении компания молодых людей отмечала проводы в армию своего товарища. В один момент веселье превратилось в стычку. Разгоряченные парни устроили разборки у стен заведения.

Их поведение возмутило жильцов окрестных домов и в кафе вызвали полицию. Однако, приезд правоохранителей испугал молодежь. Компания скрылась и продолжила гулянку на улицах города.

Как сообщает информационный портал gorodtorzhok.ru, дебоширы сломали металлический забор около кафе.

В связи с произошедшим инцидентом жильцы планируют обращаться в администрацию города Торжка с просьбой регламентировать режим работы заведения во избежание повтора данных происшествий, а также выражают благодарность сотрудникам полиции за оперативное реагирование.

ИСТОЧНИК KP.RU