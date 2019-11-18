2019-11-18T10:45:02+03:00
Общество

Проводы в армию в Тверской области закончились разборками в кафе

Дебоширов испугала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Дебоширов спугнула полиция Фото: архив "КП"Дебоширов спугнула полиция Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 17 ноября, в кафе на улице Дзержинского, в Торжке, Тверской области. В заведении компания молодых людей отмечала проводы в армию своего товарища. В один момент веселье превратилось в стычку. Разгоряченные парни устроили разборки у стен заведения.

Их поведение возмутило жильцов окрестных домов и в кафе вызвали полицию. Однако, приезд правоохранителей испугал молодежь. Компания скрылась и продолжила гулянку на улицах города.

Как сообщает информационный портал gorodtorzhok.ru, дебоширы сломали металлический забор около кафе.

В связи с произошедшим инцидентом жильцы планируют обращаться в администрацию города Торжка с просьбой регламентировать режим работы заведения во избежание повтора данных происшествий, а также выражают благодарность сотрудникам полиции за оперативное реагирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главу района в Тверской области оштрафовали за молчание в ответ на обращение граждан
Всемирная неделя предпринимательства стартовала в Твери
В Тверской области бесплатно кормят беременных женщин
В Твери нелегально торговали трикотажем и грецкими орехами
В Тверской области оцифруют в 3D памятники с изображением солдата
Водитель погиб на дороге в Тверской области, когда менял колесо на своем авто
Во время "Контроля трезвости" тверские госавтоинспекторы остановили автомобиль, находящийся в розыске
Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома в Тверской области
В Тверской области пьяный мужчина угнал автомобиль, но был пойман через пятнадцать минут
В Тверской области ищут пропавшего неделю назад мужчину
В Твери мужчина позарился на набор инструментов в чужом автомобиле
Жители Пролетарки и Заволжья в Твери в понедельник останутся без света
Две иномарки не поделили в Твери площадь Капошвара
По шоссе Кимры — Дубна в Тверской области гуляли породистые скакуны
Первый автобус для жительницы Твери чуть не стал последним
Жителю Твери нечем дышать и он создал петицию