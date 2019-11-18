В Тверской области ищут пропавшего неделю назад мужчину

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-18T09:49:46+03:00

Он ушел из дома в Торжке 12 ноября

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Дубинин Денис Борисович, 1974 года рождения, ушел из дома с СТ Обувщик-2 в Тверской области и до настоящего времени не не вернулся.

Ориентировку на поиск опубликовал в соцсети "ВПСО "Сова" Торжок".

Пропавший ростом 177 см, спортивного телосложения, волосы темно-русые с проседью коротко стриженные, впереди лысина, глаза серо-зеленые.

Особыми приметами являются большая бородавка на темени и большое родимое пятно на голени.

Мужчина был одет в черную рабочую спецовку, спортивные штаны цвета хаки, черную футболку и черные ботинки. При себе имел кнопочный телефон.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU