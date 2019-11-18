Жители Пролетарки и Заволжья в Твери в понедельник останутся без света

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-18T08:59:19+03:00

Электрики будут проводить плановые работы на сетях Фото: архив "КП"

В МУП "Тверьгорэлектро" утвердили график отключений на неделю

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В Твери продолжаются планово-предупредительные работы на электросетях, которые проводит МУП "Тверьгорлектро". В ближайшую неделю без света останутся не только жители Твери, но и Калининского района.

Так, в понедельник, 18 ноября, электричество отключат в Пролетарском районе.

С 9:30 до 11:00 по адресу: пр-т 50 лет Октября, д. 6.

С 11:30 до 13:00 по адресу: пр-т Ленина, д. 26а, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 35.

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Чкалова, д. 1-15, д. 2-24; ул. 2-я Волоколамская, д. 4-54, д. 11-57; пр-д Тупиковый, д. 1, д. 3, д. 5/30; шос. Волоколамское, д. 10-60; ул. Лермонтова, д. 69; ул. Нестерова, д. 1-29, д. 2-32; ул. 3-я Волоколамская, д. 38-64, д. 35-55; ул. Можайского, д. 1-31, д. 2-32; ул. Александра Матросова, д. 1-33, д. 2-32; 1-й пр-д Нестерова, д. 2-24, д. 1-23.

А также в Заволжском районе:

С 9:00 до 16:00 по адресам: 3-й пер. Вагонников, д. 24-36, д. 27-39; ул. Челюскинцев, д. 1-7, д. 2; ул. Писарева, д. 11–23а, д. 8-32; ул. Чапаева, д. 13-21, д. 8-14; 2-й пер. Вагонников, д. 2а- 40/4б, д. 1а-31.

С 9:00 до 12:00 по адресам: ул. Дорожников, д. 2а, д. 2в, д. 4, д. 6-14/24, д. 16, д. 18, д. 28, д. 1, д. 3б; пер. Дружный, д. 2, д. 12-18, д. 22; ул. Стрежневая, д. 8, д. 10/2, д. 11, д. 13, д. 20, д. 31/13, д. 20, д. 34, д. 44, д. 46, д. 48, д. 43; ул. Кривическая, д. 2, д. 4, д. 10, д. 16, д. 18, д. 3, д. 9, д. 17; ул. Новочеркасская, д. 10; ул. Просторная, д. 5; туп. Прудный, д. 1/6,3; пер. Верный, д. 12, д. 2-4, д. 5, д. 2/41, д. 4, д. 6, д. 12; ул. Хуторская, д. 3, д. 4, д. 7, д. 9, д. 1, д. 2, д. 5; ул. Черкасская, д. 1-35, д. 2-34; ул. Русская, д. 1-3; пер. Вольный, д. 3-9; пер. Согласный, д. 15, д. 39/21; пер. Уютный, д. 5; ул. Мостоотряд, д. 8, д. 13-15; дер. Черкассы, д. 8, 8 к.1; пер. Домашний, д. 1/7, д. 5, д. 7, д. 9, д. 13, д. 15; пер. Ручейный, д. 6, д. 7; пер. Заустьевский, д. 8, д. 9; ул. Кривическая, д. 41, д. 42; пер. Вольный, д. 5, д. 9, д. 23, д. 6, д. 8, д. 10/16; пер. Радостный, д. 19; ул. Новочеркасская, д. 7, д. 11, д. 13, д. 19, д. 23, д. 29, д. 24, д. 28; пер. Чистый, д. 17/7; ул. Просторная, д. 3, д. 5, д. 7-17/7, д. 21, д. 6, д. 10, д. 12, д. 26, д. 28; пер. Добрый, д. 3; пер. Радужный, д. 3, д. 5.

В остальные дни отключения будут производиться согласно установленному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU