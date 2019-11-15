В Твери водитель уснул за рулем и врезался во встречную легковушку

СЕГОДНЯ 17:56 2019-11-15T17:56:14+03:00

В Твери сон водителя стал причиной ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла в Твери, на Петербургском шоссе в районе мотеля "Тверь", вечером, 15 ноября.

Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, 24-летний водитель автомобиля "Шевроле Лачетти" после смены на Вагонзаводе возвращался домой, уснул за рулем и столкнулся с автомобилем "Киа Соренто", которая ехала во встречном направлении.

Оба водителя трезвые. В результате аварии пострадала пассажирка "Киа" и водитель "Шевроле". Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU