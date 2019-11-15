Мобильные телефоны для осужденных в Тверской области спрятали в самодельных консервных банках

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-15T16:40:42+03:00

Мобильники прятали в самодельных консервных банках Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

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Очередную попытку доставки запрещенных предметов 14 ноября пресекли сотрудники лечебного исправительного учреждения № 3, где отбывают наказание и лечатся осужденные.

Пять мобильных телефонов и два зарядных устройства были обнаружены при досмотре посылки, поступившей на имя одного из осужденных.

- Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в трех консервных банках кустарного производства, которым попытались придать вид заводской продукции, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

По данному факту в учреждении проводится проверка. Устанавливается личность отправителя посылки.

ИСТОЧНИК KP.RU