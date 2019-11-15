Мобильные телефоны для осужденных в Тверской области спрятали в самодельных консервных банках
Очередную попытку доставки запрещенных предметов 14 ноября пресекли сотрудники лечебного исправительного учреждения № 3, где отбывают наказание и лечатся осужденные.
Пять мобильных телефонов и два зарядных устройства были обнаружены при досмотре посылки, поступившей на имя одного из осужденных.
- Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в трех консервных банках кустарного производства, которым попытались придать вид заводской продукции, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.
По данному факту в учреждении проводится проверка. Устанавливается личность отправителя посылки.
ИСТОЧНИК KP.RU