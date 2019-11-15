Предпринимателей уведомили о необходимости смены вывесок в центре Твери
Представители администрации Твери начали вручать уведомления с рекомендациями предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на улицах, где в первую очередь внедряется дизайн-код.
В первую очередь это касается видовых магистральных улиц: Советской, Вагжанова, Софьи Перовской, Трехсвятской, Тверского проспекта, проспектов Чайковского и Калинина. В дальнейшем планируется расширение действия правил и на другие магистральные улицы.
Сменить вывески предпринимателям нужно в течение года. В настоящее время рассматривается возможность компенсации части затрат на эти цели за счет мер финансовой поддержки. Окончательное решение по этому поводу будет принято по итогам работы над бюджетом на 2020 год.
В рамках Недели предпринимательства 21 ноября в Твери в Центре развития бизнеса, на проспекте Победы, 14, пройдет семинар для предпринимателей, на котором можно будет задать все интересующие вопросы по данной теме.
Начало в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU