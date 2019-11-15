2019-11-15T16:31:13+03:00
Экономика

Предпринимателей уведомили о необходимости смены вывесок в центре Твери

Сделать это нужно в соответствии с дизайн-кодом города
Ольга ТРОФИМОВА
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Предпринимателей уведомили о необходимости смены вывесок Фото: пресс-служба администрации ТвериПредпринимателей уведомили о необходимости смены вывесок Фото: пресс-служба администрации Твери
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Представители администрации Твери начали вручать уведомления с рекомендациями предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на улицах, где в первую очередь внедряется дизайн-код.

В первую очередь это касается видовых магистральных улиц: Советской, Вагжанова, Софьи Перовской, Трехсвятской, Тверского проспекта, проспектов Чайковского и Калинина. В дальнейшем планируется расширение действия правил и на другие магистральные улицы.

Сменить вывески предпринимателям нужно в течение года. В настоящее время рассматривается возможность компенсации части затрат на эти цели за счет мер финансовой поддержки. Окончательное решение по этому поводу будет принято по итогам работы над бюджетом на 2020 год.

В рамках Недели предпринимательства 21 ноября в Твери в Центре развития бизнеса, на проспекте Победы, 14, пройдет семинар для предпринимателей, на котором можно будет задать все интересующие вопросы по данной теме.

Начало в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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