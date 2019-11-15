Пенсионный фонд будет рассылать жителям Тверской области электронные письма
Жители Тверской области, зарегистрированные на Портале госуслуг, теперь будут получать корреспонденцию от тверского отделения Пенсионного фонда в виде электронных писем. В тверском отделении ПФР сообщают, что это будет не только удобно, но и безопасно:
- Гарантирована моментальная доставка электронного письма с электронной подписью по защищённым каналам связи в личный кабинет на портале государственных услуг, - говорится в сообщении ведомства.
Чтобы получать электронные письма, нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг и подключить возможность онлайн-доставки писем в своём личном кабинете.
Ну а тот, кто на госуслугах не зарегистрирован, будет как и прежде получать традиционную, бумажную корреспонденцию.
ИСТОЧНИК KP.RU