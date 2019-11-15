2019-11-15T16:26:32+03:00
Общество

Пенсионный фонд будет рассылать жителям Тверской области электронные письма

В регионе внедряют сервис "Электронное заказное письмо"
Виктория ТУШКОВА
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Корреспонденцию от тверского отделения Пенсионного фонда теперь можно получать онлайн.Корреспонденцию от тверского отделения Пенсионного фонда теперь можно получать онлайн.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Жители Тверской области, зарегистрированные на Портале госуслуг, теперь будут получать корреспонденцию от тверского отделения Пенсионного фонда в виде электронных писем. В тверском отделении ПФР сообщают, что это будет не только удобно, но и безопасно:

- Гарантирована моментальная доставка электронного письма с электронной подписью по защищённым каналам связи в личный кабинет на портале государственных услуг, - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы получать электронные письма, нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг и подключить возможность онлайн-доставки писем в своём личном кабинете.

Ну а тот, кто на госуслугах не зарегистрирован, будет как и прежде получать традиционную, бумажную корреспонденцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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