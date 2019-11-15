2019-11-15T16:19:28+03:00
Общество

Более 200 ДТП в Тверской области произошло по вине пьяных водителей

26 человек погибли
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителейНа дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителейФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В выходные Госавтоинспекция Тверской области проведет на территории региона профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". С 15 по 17 ноября автоинспекторы будут проверять водителей на состояние опьянения во время управления транспортными средствами.

На территории Западнодвинского и Калининского районов мероприятие пройдет с привлечением дополнительных экипажей ГИБДД.

В УГИБДД России по Тверской области отмечают, управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения.

По статистике, за 10 месяцев текущего года на территории Верхневолжья по вине водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения зарегистрировано 207 дорожно-транспортных происшествий, в которых 26 человек погибли и 275 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Волжском проезде в Твери столкнулись три автомобиля
В Твери водитель уснул за рулем и врезался во встречную легковушку
Мобильные телефоны для осужденных в Тверской области спрятали в самодельных консервных банках
Предпринимателей уведомили о необходимости смены вывесок в центре Твери
Пенсионный фонд будет рассылать жителям Тверской области электронные письма
Любительский театр представит тверской публике "Историю с метранпажем" Вавилова
В Тверскую область из Эстонии "депортировали" бурого мишку, воспитанника биостанции "Чистый лес"
В Тверской области оштрафовали директора районного ЗАГСа
В Тверской области женщина задолжала по алиментам на ребенка 150 тысяч рублей
Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков
Пригоден ли сгоревший дом в Морозовских казармах в Твери для проживания, решит комиссия
Бешеный лисенок пришел на территорию подсобного хозяйства в Тверской области
В Тверской области у женщины в магазине украли сумку
На станции Тверь будут ловить должников
Лимузины не в почете: в Твери жених приехал за невестой на фуре
За финансирование террористов в Твери осужден житель Средней Азии
В Твери задержали мужчину, который разгуливал с ножом в Московском районе
Три человека пострадали в ДТП под Тверью
Объявлены даты проведения фестиваля "Нашествие - 2020" в Тверской области