Более 200 ДТП в Тверской области произошло по вине пьяных водителей
В выходные Госавтоинспекция Тверской области проведет на территории региона профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". С 15 по 17 ноября автоинспекторы будут проверять водителей на состояние опьянения во время управления транспортными средствами.
На территории Западнодвинского и Калининского районов мероприятие пройдет с привлечением дополнительных экипажей ГИБДД.
В УГИБДД России по Тверской области отмечают, управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения.
По статистике, за 10 месяцев текущего года на территории Верхневолжья по вине водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения зарегистрировано 207 дорожно-транспортных происшествий, в которых 26 человек погибли и 275 получили различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU