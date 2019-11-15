Любительский театр представит тверской публике "Историю с метранпажем" Вавилова

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-15T16:14:07+03:00

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Тверской любительский театр "STUDIO ОБРАЗ" приглашает на спектакль. Постановку по пьесе Александра Вампилова "История с Метранпажем" покажут в стенах тверской библиотеки имени Горького в субботу, 15 ноября.

Одноактная пьеса входит в сборник из двух произведений "Провинциальные анекдоты". Кроме "Истории" в книгу также вошла пьеса "Двадцать минут с ангелом". Обе пьесы написаны в начале 1960-х годов.

Действие "Истории с Метранпажем" происходит в антураже провинциального городка. Сюжет пьесы строится на классическом приёме: главный герой попадает в нелепейшие ситуации благодаря собственным человеческим слабостям. А начинается всё с того, что администратор гостиницы с шумом выгоняет из номера загадочного постояльца.

Всех любителей театра, желающих узнать, что же будет дальше, ждут в актовом зале библиотеки в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU