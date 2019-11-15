2019-11-15T16:08:34+03:00
Общество

В Тверскую область из Эстонии "депортировали" бурого мишку, воспитанника биостанции "Чистый лес"

Мишка пересек границу в Псковской области
Ольга ТРОФИМОВА
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Из Эстонии в Россию вернули медведя Прошу, который перешел через границу Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиИз Эстонии в Россию вернули медведя Прошу, который перешел через границу Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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В Центр спасения медвежат-сирот Торопецкого района Тверской области из Эстонии по разрешению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору прибыл бурый медведь. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области.

Трехлетний медведь Проша - воспитанник биостанции "Чистый лес", в 2017 году прошел реабилитацию и был выпущен в леса Псковской области вместе с сестрой Полей. Некоторое время назад он забрел на территорию Эстонии, где вызвал переполох у местного населения. В июне топтыгина поймали и по метке определили, откуда он прибыл.

Тогда было принято решение депортировать Прошу на родину. На время оформления документов зверя содержали в зоопарке Таллина.

По прибытии в Россию мишку встречали на Ржевском таможенном посту. Косолапого осмотрели ветеринары. Зверь чувствует себя хорошо.

Медведя разместили в Центре спасения медвежат-сирот. Некоторое время он будет находиться на карантине, а позже его вновь выпустят в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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