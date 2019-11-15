В Тверской области оштрафовали директора районного ЗАГСа
В прокуратуру обратился житель Спировского района Тверской области. Мужчина сообщил, что направил в ЗАГС письменное обращение, адресованное на имя заведующей отделом ЗАГС, по вопросу подтверждения актовой записи места рождения. Однако обращение в установленном порядке не зарегистрировано, а письменного ответа заявитель так и не дождался.
- По выявленному нарушению прокурором главе администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Ответ по обращению заявителю направлен, - сообщили в областной прокуратуре.
По инициативе прокурора заведующая привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU