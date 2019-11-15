2019-11-15T15:34:46+03:00
Общество

В Тверской области оштрафовали директора районного ЗАГСа

Женщина не рассмотрела письменное обращение местного жителя
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщине назначен административный штраф на сумму 5 000 рублейЖенщине назначен административный штраф на сумму 5 000 рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В прокуратуру обратился житель Спировского района Тверской области. Мужчина сообщил, что направил в ЗАГС письменное обращение, адресованное на имя заведующей отделом ЗАГС, по вопросу подтверждения актовой записи места рождения. Однако обращение в установленном порядке не зарегистрировано, а письменного ответа заявитель так и не дождался.

- По выявленному нарушению прокурором главе администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Ответ по обращению заявителю направлен, - сообщили в областной прокуратуре.

По инициативе прокурора заведующая привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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