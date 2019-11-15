2019-11-15T15:27:33+03:00
Общество

В Тверской области женщина задолжала по алиментам на ребенка 150 тысяч рублей

Ей назначено шесть месяцев исправительных работ
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина получила полгода исправительных работ за долги по алиментамЖенщина получила полгода исправительных работ за долги по алиментам
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Перед судом предстала 27-летняя жительница Фировского района Тверской области, обвиняемая в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Установлено, что женщина решением суда лишена родительских прав и обязана выплачивать алименты на содержание ребенка в размере одной четверти всех видов заработка ежемесячно до достижения им совершеннолетия. Однако подсудимая без уважительных причин алименты не платила и задолжала по выплатам 150 тыс. рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя, судом подсудимая признана виновной, ей назначено полгода исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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