В Тверской области женщина задолжала по алиментам на ребенка 150 тысяч рублей
Перед судом предстала 27-летняя жительница Фировского района Тверской области, обвиняемая в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Установлено, что женщина решением суда лишена родительских прав и обязана выплачивать алименты на содержание ребенка в размере одной четверти всех видов заработка ежемесячно до достижения им совершеннолетия. Однако подсудимая без уважительных причин алименты не платила и задолжала по выплатам 150 тыс. рублей.
С учетом мнения государственного обвинителя, судом подсудимая признана виновной, ей назначено полгода исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU