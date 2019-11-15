2019-11-15T14:55:12+03:00
Происшествия

Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков

В регионе проходит антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью!"
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области попался на хранении наркотиковЖитель Тверской области попался на хранении наркотиковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жителя города Ржева задержали на одной из местных улиц сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Ржевский" в рамках Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!".

В ходе личного у 31-летнего мужчины полицейскими обнаружен и изъят полимерный свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой два грамма.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение наркотиков ему грозит до трех лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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