Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков
В регионе проходит антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью!"
Житель Тверской области попался на хранении наркотиковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жителя города Ржева задержали на одной из местных улиц сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Ржевский" в рамках Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!".
В ходе личного у 31-летнего мужчины полицейскими обнаружен и изъят полимерный свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой два грамма.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение наркотиков ему грозит до трех лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU