Бешеный лисенок пришел на территорию подсобного хозяйства в Тверской области
Очередной случай бешенства был зарегистрирован в Тверской области у дикого животного. На это раз зараженной оказалась лиса, а точнее лисенок.
Животное обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в Белом. Патологический материал передали в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию. Исследования подтвердили наличие антигена вируса.
Исследования проводились в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по Тверской области совместно с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.
В ведомстве отмечают, что это 27-й случай заболевания с начала года.
ИСТОЧНИК KP.RU