2019-11-15T14:13:52+03:00
Общество

Бешеный лисенок пришел на территорию подсобного хозяйства в Тверской области

27-й случай опасного заболевания зарегистрирован в Белом
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области нашли бешеного лисенкаВ Тверской области нашли бешеного лисенкаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Очередной случай бешенства был зарегистрирован в Тверской области у дикого животного. На это раз зараженной оказалась лиса, а точнее лисенок.

Животное обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в Белом. Патологический материал передали в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию. Исследования подтвердили наличие антигена вируса.

Исследования проводились в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по Тверской области совместно с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

В ведомстве отмечают, что это 27-й случай заболевания с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Волжском проезде в Твери столкнулись три автомобиля
В Твери водитель уснул за рулем и врезался во встречную легковушку
Мобильные телефоны для осужденных в Тверской области спрятали в самодельных консервных банках
Предпринимателей уведомили о необходимости смены вывесок в центре Твери
Пенсионный фонд будет рассылать жителям Тверской области электронные письма
Более 200 ДТП в Тверской области произошло по вине пьяных водителей
Любительский театр представит тверской публике "Историю с метранпажем" Вавилова
В Тверскую область из Эстонии "депортировали" бурого мишку, воспитанника биостанции "Чистый лес"
В Тверской области оштрафовали директора районного ЗАГСа
В Тверской области женщина задолжала по алиментам на ребенка 150 тысяч рублей
Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков
Пригоден ли сгоревший дом в Морозовских казармах в Твери для проживания, решит комиссия
В Тверской области у женщины в магазине украли сумку
На станции Тверь будут ловить должников
Лимузины не в почете: в Твери жених приехал за невестой на фуре
За финансирование террористов в Твери осужден житель Средней Азии
В Твери задержали мужчину, который разгуливал с ножом в Московском районе
Три человека пострадали в ДТП под Тверью
Объявлены даты проведения фестиваля "Нашествие - 2020" в Тверской области