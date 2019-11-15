Бешеный лисенок пришел на территорию подсобного хозяйства в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-15T14:13:52+03:00

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Очередной случай бешенства был зарегистрирован в Тверской области у дикого животного. На это раз зараженной оказалась лиса, а точнее лисенок.

Животное обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в Белом. Патологический материал передали в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию. Исследования подтвердили наличие антигена вируса.

Исследования проводились в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по Тверской области совместно с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

В ведомстве отмечают, что это 27-й случай заболевания с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU