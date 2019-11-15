В Тверской области у женщины в магазине украли сумку
Подозреваемый задержан
В Тверской области мужчина задержан за кражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С заявлением о краже в полицию обратилась 37-летняя жительница поселка Оленино Тверской области.
Женщина сообщила, что днем находилась в одном из магазинов поселка, оставила на прилавке сумку с телефоном и документами. На вещь позарился злоумышленник.
На подозреваемого составили ориентировку и задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался неработающий 20-летний местный житель. Мужчина доставлен в полицию, где дал признательные показания.
По статье "Кража" подозреваемому грозит лишение свободы на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU