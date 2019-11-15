В Тверской области у женщины в магазине украли сумку

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-15T14:06:41+03:00

В Тверской области мужчина задержан за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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С заявлением о краже в полицию обратилась 37-летняя жительница поселка Оленино Тверской области.

Женщина сообщила, что днем находилась в одном из магазинов поселка, оставила на прилавке сумку с телефоном и документами. На вещь позарился злоумышленник.

На подозреваемого составили ориентировку и задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался неработающий 20-летний местный житель. Мужчина доставлен в полицию, где дал признательные показания.

По статье "Кража" подозреваемому грозит лишение свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU