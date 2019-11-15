На станции Тверь будут ловить должников

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-15T13:59:59+03:00

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В период с 18 по 27 ноября 2019 года на территории оперативного обслуживания ЛО МВД России на станции Тверь пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Сотрудники линейного отдела МВД вместе с приставами будут выявлять граждан, раннее привлеченных к административной ответственности и не уплативших в установленный законом срок административный штраф.

В ведомстве напоминают, что гражданин обязан оплатить штраф в течении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. В случае неуплаты придется отдать двойную сумму или получить пять суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU