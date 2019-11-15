За финансирование террористов в Твери осужден житель Средней Азии

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-15T12:07:22+03:00

Мужчина получил девять лет колонии

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В Твери вынесен обвинительный приговор уроженцу Центральной Азии, причастному к финансированию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации.

- Абдуллоха Маматалахунова задержали сотрудники Управления ФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности), полностью доказана вина задержанного, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Решением суда мужчина приговорен к девяти годам колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU