2019-11-15T12:07:22+03:00
Общество

За финансирование террористов в Твери осужден житель Средней Азии

Мужчина получил девять лет колонии
Ольга ТРОФИМОВА
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Доказана причастность мужчины к финансированию террористической организации Фото:vk.com/"Росгвардия_Тверь"Доказана причастность мужчины к финансированию террористической организации Фото:vk.com/"Росгвардия_Тверь"
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В Твери вынесен обвинительный приговор уроженцу Центральной Азии, причастному к финансированию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации.

- Абдуллоха Маматалахунова задержали сотрудники Управления ФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности), полностью доказана вина задержанного, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Решением суда мужчина приговорен к девяти годам колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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