В Твери задержали мужчину, который разгуливал с ножом в Московском районе
Сотрудники Московского отдела полиции установили личность и местонахождения мужчины, который вечером 10 ноября разгуливал с ножом на улице Орджоникидзе в Твери.
Странного молодого человека заметили прохожие. Весь в крови, с огромным ножом в руках он метался возле продуктового магазина и громко разговаривал сам с собой.
Установлено, что это 32-летний житель Средней Азии. Мужчина находится в городе и в стране без разрешительных документов на законное пребывание.
Как сообщили ТИА в пресс-службе УМВД России по Тверской области, в отношении него возбуждено административное производство за нарушение миграционного законодательства, решается вопрос о помещении злоумышленника в ЦВСИГ УМВД России по Тверской области.
Ему грозит выдворение с территории страны.
ИСТОЧНИК KP.RU