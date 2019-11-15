2019-11-15T11:49:14+03:00
Общество

В Твери задержали мужчину, который разгуливал с ножом в Московском районе

Он оказался нелегальным мигрантом
Ольга ТРОФИМОВА
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Странный молодой человек разгуливал с ножом по улицам Твери Фото: vk.com/"Тверь Вконтакте"/Никита Майский (скрин видео)Странный молодой человек разгуливал с ножом по улицам Твери Фото: vk.com/"Тверь Вконтакте"/Никита Майский (скрин видео)
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Сотрудники Московского отдела полиции установили личность и местонахождения мужчины, который вечером 10 ноября разгуливал с ножом на улице Орджоникидзе в Твери.

Странного молодого человека заметили прохожие. Весь в крови, с огромным ножом в руках он метался возле продуктового магазина и громко разговаривал сам с собой.

Установлено, что это 32-летний житель Средней Азии. Мужчина находится в городе и в стране без разрешительных документов на законное пребывание.

Как сообщили ТИА в пресс-службе УМВД России по Тверской области, в отношении него возбуждено административное производство за нарушение миграционного законодательства, решается вопрос о помещении злоумышленника в ЦВСИГ УМВД России по Тверской области.

Ему грозит выдворение с территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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