2019-11-15T10:50:16+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП под Тверью

Легковушка вылетела в кювет и опрокинулась
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП под Тверью пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ ДТП под Тверью пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 15 ноября, на 1-м км автодороги Александровка-Орша, в Калининском районе Тверской области.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-215, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров и водитель (на момент ДТП был трезвый). Пострадавших доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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