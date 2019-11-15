Три человека пострадали в ДТП под Тверью

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-15T10:50:16+03:00

В ДТП под Тверью пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

Легковушка вылетела в кювет и опрокинулась

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром, 15 ноября, на 1-м км автодороги Александровка-Орша, в Калининском районе Тверской области.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-215, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров и водитель (на момент ДТП был трезвый). Пострадавших доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU