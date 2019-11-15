2019-11-15T09:45:31+03:00
Общество

Объявлены даты проведения фестиваля "Нашествие - 2020" в Тверской области

В следующем году массовый фест пройдет в стиле карнавала
Ольга ТРОФИМОВА
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"Нашествие-2020" пройдет в духе карнавала"Нашествие-2020" пройдет в духе карнавалаФото: Альберт БОЙКОВ
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Вечером в четверг, 14 ноября, организаторы "Нашествия" объявили о датах проведения фестиваля в 2020-м году. В следующем году "главное приключение лета" будет проходить 24,25 и 26 июля на площадке в Большом Завидове в Тверской области.

Объявления даты феста поклонники рок-музыки ждали с нетерпением, чтобы спланировать летние отпуска. Кстати, начинать готовиться можно уже сейчас, особенно тем, кто хочет удивить присутствующих необычным внешним видом.

Тематика фестиваля также известна. В следующем году его хотят провести в стиле карнавала и предлагают зрителям перевоплотиться в любимых персонажей фантастики, кино, комиксов, компьютерных игр, книг и т.д.

Участников ждет много музыки, флэшмобов и конкурсов, яркие ночные и дневные карнавальные шествия.

Билеты на "Нашествие-2020" поступят в продажу 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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