На трассе М-11 автоледи на легковушке протаранила отбойник
Водитель получила травмы
В ДТП на трассе М-11 пострадала женщина-водительФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла 14 ноября на 140-м км трассы М-11 в Конаковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi Colt", ехала в сторону Москвы, не выбрала безопасную скорость для движения, не справилась с управлением и наехала на металлическое барьерное ограждение.
В результате ДТП водитель получила травмы и была доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU