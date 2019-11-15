На трассе М-11 автоледи на легковушке протаранила отбойник

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-15T09:13:48+03:00

В ДТП на трассе М-11 пострадала женщина-водитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авария произошла 14 ноября на 140-м км трассы М-11 в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi Colt", ехала в сторону Москвы, не выбрала безопасную скорость для движения, не справилась с управлением и наехала на металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП водитель получила травмы и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU