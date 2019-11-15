2019-11-15T09:13:48+03:00
Происшествия

На трассе М-11 автоледи на легковушке протаранила отбойник

Водитель получила травмы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В ДТП на трассе М-11 пострадала женщина-водительВ ДТП на трассе М-11 пострадала женщина-водительФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Авария произошла 14 ноября на 140-м км трассы М-11 в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi Colt", ехала в сторону Москвы, не выбрала безопасную скорость для движения, не справилась с управлением и наехала на металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП водитель получила травмы и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лимузины не в почете: в Твери жених приехал за невестой на фуре
За финансирование террористов в Твери осужден житель Средней Азии
В Твери задержали мужчину, который разгуливал с ножом в Московском районе
Три человека пострадали в ДТП под Тверью
Объявлены даты проведения фестиваля "Нашествие - 2020" в Тверской области
В Тверской области двое мужчин вскрыли фуру и украли аккумуляторы
Музыкально-художественный перформанс возродит ротонду Ботанического сада Твери на глазах у зрителей
В Тверской области нашли и обезвредили военный снаряд
Асфальт на улице Резинстроя в Твери восстановили после вмешательства прокуратуры
В Тверской области пьяный водитель микроавтобуса вез пассажиров по междугороднему маршруту
Более полумиллиона рублей штрафов - итог проверок торговцев овощами и фруктами в Тверской области
В администрации Твери решают, чем заменить маршрут №207, который отказался обслуживать перевозчик
Приём граждан по вопросам прав ребёнка проведут в тверской прокуратуре
В Тверской области суд оштрафовал иностранца и выдворил из страны
Прокуратура помогла военнослужащему-сироте получить жилье в Тверской области
Этнографический диктант в Тверской области написали более тысячи человек
В Тверской области глава сельского поселения задолжал работникам 190 тысяч рублей
Жители поселка Селижарово остались без автобусного сообщения с Тверью
Реставраторы Тверской картинной галереи раскроют секреты восстановления шедевров
В Тверской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже
В Тверской области продолжаются работы на месте будущего мемориала Советскому солдату
Конкурс частушек и показ народных костюмов пройдет на празднике "Кузьминки" в Твери
Очередной случай бешенства выявлен в Фировском районе Тверской области
Жители Твери жалуются на едкий черный дым с асфальтобетонной установки на Бежецком шоссе