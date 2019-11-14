2019-11-14T12:48:07+03:00
Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства выпадения женщины из маршрутки в Твери

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Ольга ТРОФИМОВА
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По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решениеПо результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решениеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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ДТП произошло 14 ноября на улице Горького, в Твери. Водитель маршрутного такси №204 начал движение от остановки с открытой дверью, в результате чего пассажирка выпала из салона. О случившемся свидетельствует запись видеорегистратора, установленного в салоне автобуса.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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