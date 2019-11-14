В Осташкове Тверской области проходят учения по пресечению террористического акта
В четверг, 14 ноября, оперативным штабом в Тверской области в г. Осташкове проводится учение по пресечению террористического акта.
Граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям органов власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам.
Напоминаем, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их активной гражданской позиции и готовности к взаимодействию с органами правопорядка.
Телефоны доверия в Твери: ФСБ - (4822) 77-74-41, МВД - 32-95-52, МЧС - 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU