В Осташкове Тверской области проходят учения по пресечению террористического акта

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-14T12:29:41+03:00

В Тверской области проходят учения по пресечению террористического акта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам

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В четверг, 14 ноября, оперативным штабом в Тверской области в г. Осташкове проводится учение по пресечению террористического акта.

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям органов власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам.

Напоминаем, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их активной гражданской позиции и готовности к взаимодействию с органами правопорядка.

Телефоны доверия в Твери: ФСБ - (4822) 77-74-41, МВД - 32-95-52, МЧС - 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU