Молодой житель Тверской области получил пулю в шею от пьяного прохожего

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-14T12:50:13+03:00

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О случившемся в в полицию сообщили сотрудники кимрской больницы, куда со сквозным пулевым ранением был доставлен 18-летний местный житель.

Незамедлительно в медицинское учреждение и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что пулю молодой человек был ранен случайным прохожим. Компания молодых людей находилась во дворе одного из домов города Кимры, когда к ним подошел неизвестный мужчина и стал высказывать оскорбления в адрес юношей. В ходе словесного конфликта подозреваемый достал предмет похожий на пистолет, выстрелил в одного из своих оппонентов и скрылся с места происшествия.

Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 63-летний местный житель. По месту жительства мужчины правоохранители нашли самодельный револьвер, который направлен на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

- Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В настоящее время по уголовному делу Следственным комитетом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU