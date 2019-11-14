Второй обвиняемый по делу об обрушении навеса в Твери предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-14T12:07:39+03:00

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В Твери следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Аксеон», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Речь идет о ЧП, которое произошло 16 февраля этого года. С крыши дома № 12Б, расположенного по улице Новоторжской города Твери, сорвались глыбы льда и проломили деревянный навес над пешеходной зоной. В результате ЧП пострадало три человека. Одной из женщин был причинен тяжкий вред здоровью.

Следствием установлено, что генеральный директор ООО «Аксеон», заключив контракт с ГБУ ТО «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений», не обеспечила своевременное и качественное выполнение ее подчиненными работ по очистке кровли от снега и льда. Места возможного схода ледяных глыб были не огорожены, предупреждения не выставлены.

13 ноября следователи сообщили, что в суд направлено уголовное дело о халатности начальника отдела по обслуживанию зданий ГБУ ТО «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений».

- По уголовному делу гендиректора ООО «Аксеон» следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU