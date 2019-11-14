2019-11-14T12:07:39+03:00
Общество

Второй обвиняемый по делу об обрушении навеса в Твери предстанет перед судом

Гендиректора обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Снежная глыба проломила навес, пострадали люди Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСнежная глыба проломила навес, пострадали люди Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Аксеон», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Речь идет о ЧП, которое произошло 16 февраля этого года. С крыши дома № 12Б, расположенного по улице Новоторжской города Твери, сорвались глыбы льда и проломили деревянный навес над пешеходной зоной. В результате ЧП пострадало три человека. Одной из женщин был причинен тяжкий вред здоровью.

Следствием установлено, что генеральный директор ООО «Аксеон», заключив контракт с ГБУ ТО «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений», не обеспечила своевременное и качественное выполнение ее подчиненными работ по очистке кровли от снега и льда. Места возможного схода ледяных глыб были не огорожены, предупреждения не выставлены.

13 ноября следователи сообщили, что в суд направлено уголовное дело о халатности начальника отдела по обслуживанию зданий ГБУ ТО «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений».

- По уголовному делу гендиректора ООО «Аксеон» следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители поселка Селижарово остались без автобусного сообщения с Тверью
Реставраторы Тверской картинной галереи раскроют секреты восстановления шедевров
В Тверской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже
В Тверской области продолжаются работы на месте будущего мемориала Советскому солдату
Конкурс частушек и показ народных костюмов пройдет на празднике "Кузьминки" в Твери
Очередной случай бешенства выявлен в Фировском районе Тверской области
Жители Твери жалуются на едкий черный дым с асфальтобетонной установки на Бежецком шоссе
Следователи выясняют обстоятельства выпадения женщины из маршрутки в Твери
В Осташкове Тверской области проходят учения по пресечению террористического акта
Молодой житель Тверской области получил пулю в шею от пьяного прохожего
В Тверской области водитель на легковушке насмерть сбил велосипедистку
В тверском фестивале хореографического и вокального творчества «Синема» примут участие 400 человек
В Твери пассажирка выпала из маршрутки во время движения
Платные парковки в Твери разделили на четыре зоны
Неотложная помощь санавиации Тверской области потребовалась пациентке из Ржева
Дело об обрушении деревянного навеса на людей в Твери передают в суд
Поплясать на народную вечорку приглашают в Твери
На фестиваль «Кузьминки» в Новоторжский кремль заглянет Дед Мороз из Великого Устюга
В первом матче питерской серии "Динамо" Тверь показало хорошую игру, уступив сопернику в овертайме
На проспекте 50 лет Октября в Твери в ДТП тяжело пострадал мужчина-пешеход
Тверские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ
Некоторые пригородные поезда из Москвы идут с задержкой в Тверской области
На двух фермах в Тверской области истощенные животные страдают без воды и еды
В Тверской области мужчина взял кредит и отдал деньги вымогателю
До 2025 года в Тверской области планируется построить более 1200 км газовых сетей
За неделю в Тверской области больше всего подорожали яблоки