В Тверской области водитель на легковушке насмерть сбил велосипедистку

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-14T11:34:59+03:00

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Авария случилась вечером, 13 ноября, на ул. Пушкина, у д. 79 п. Спирово, Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, неустановленный водитель неустановленного автомобиля, предположительно марки ВАЗ 2105, 2107, двигаясь в направлении Выдропужска, не правильно выбрал скорость движения, не выдержал боковой интервал и наехал на 45-летнюю велосипедистку. Женщина ехала в попутном направлении с включенным фонариком.

С места происшествия водитель скрылся, а пострадавшая от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU