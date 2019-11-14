В Тверской области водитель на легковушке насмерть сбил велосипедистку
ДТП произошло в Спирово
На темной дороге в Тверской области сбили велосипедисткуФото: Василий ХОДАРЕВ
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Авария случилась вечером, 13 ноября, на ул. Пушкина, у д. 79 п. Спирово, Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, неустановленный водитель неустановленного автомобиля, предположительно марки ВАЗ 2105, 2107, двигаясь в направлении Выдропужска, не правильно выбрал скорость движения, не выдержал боковой интервал и наехал на 45-летнюю велосипедистку. Женщина ехала в попутном направлении с включенным фонариком.
С места происшествия водитель скрылся, а пострадавшая от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда "скорой помощи".
ИСТОЧНИК KP.RU