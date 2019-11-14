2019-11-14T11:03:03+03:00
Звезды

В тверском фестивале хореографического и вокального творчества «Синема» примут участие 400 человек

Профессиональное жюри определит победителей
Ирина ТАРАСОВА
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16 ноября во Дворце культуры «Пролетарка» Твери при поддержке Комитета по делам культуры Тверской области пройдет VIII ежегодный Областной фестиваль хореографического и вокального творчества «Синема».

Фестиваль растет из года в год. На этот раз в нем примет участие более 400 человек.

Главная идея фестиваля - рассказать о кино посредством трех видов творчества - непосредственно самого кинематографа, танца и вокального мастерства.

Зрители увидят эстрадный и классический, народный и современный танец, коллективную работу, дуэт или соло хореографического или вокального творчества. Важно, что каждый номер подается через музыку или образы советского, российского, зарубежного художественного и мультипликационного фильма. Каждому участнику дается на номер 4 минуты «славы».

За победу и звания Лауреатов I, II и III степеней, и Гран-при в каждом из направлений будут бороться представители трех возрастных групп - юношеской, молодежной и взрослой. Оценивать участников будет профессиональное жюри.

Начало в 10.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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