2019-11-14T10:24:28+03:00
Происшествия

В Твери пассажирка выпала из маршрутки во время движения

ДТП произошло на улице Горького
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери пассажирка выпала из маршрутки во время движенияВ Твери пассажирка выпала из маршрутки во время движенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром, 14 ноября, при движении по улице Горького, в районе дома №18, водитель маршрутки №204 допустил падение пассажирки.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по записи видеорегистратора в салоне видно, как женщина вошла в маршрутку через заднюю дверь, в этот момент водитель начал движение, и женщина не удержалась и выпала на улицу.

Состояние пострадавшей уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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