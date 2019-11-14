В Твери пассажирка выпала из маршрутки во время движения
ДТП произошло на улице Горького
В Твери пассажирка выпала из маршрутки во время движенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром, 14 ноября, при движении по улице Горького, в районе дома №18, водитель маршрутки №204 допустил падение пассажирки.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по записи видеорегистратора в салоне видно, как женщина вошла в маршрутку через заднюю дверь, в этот момент водитель начал движение, и женщина не удержалась и выпала на улицу.
Состояние пострадавшей уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU