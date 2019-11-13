Поплясать на народную вечорку приглашают в Твери

13 Нояб. 23:30 2019-11-13T23:45:14+03:00

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16 ноября Тверской областной дом народного творчества и Центр славянской культуры Тверского государственного университета приглашают всех желающих на народную Вечорку!

- Вечер субботы - это прекрасное время избавиться от забот, хлопот и пойти на традиционную вечорку. Безудержное веселье гарантируем! - приглашают организаторы.

С собой на вечорку нужно взять: хорошее настроение, кружку для чая, печеньки и сменную обувь.

Начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU