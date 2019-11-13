На фестиваль «Кузьминки» в Новоторжский кремль заглянет Дед Мороз из Великого Устюга

13 Нояб. 23:20 2019-11-13T23:23:24+03:00

Начиная с Кузьминок, в старину верили, что главный зимний волшебник начинает ковать зиму Фото: Ирина ТАРАСОВА

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23 ноября на территории музейного комплекса «Новоторжский кремль» в Тверской области состоится этнографический фестиваль «Кузьминки».

Гостей праздника ожидают: кузнечные и ремесленные мастер-классы, народные игры и пляски, горячий сбитень, сытные и сувенирные ряды, детская развлекательная программа.

Несмотря на то, что до Нового года еще времени много, но, согласно народной традиции, именно в ноябре свой день рождения отмечает Дед Мороз.

А, начиная с Кузьминок, в старину верили, что главный зимний волшебник начинает ковать зиму. А потому главным гостем фестиваля станет самый настоящий Российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU