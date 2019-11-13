Дело об обрушении деревянного навеса на людей в Твери передают в суд

13 Нояб. 23:40 2019-11-13T23:44:26+03:00

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В Твери следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по обслуживанию зданий ГБУ ТО «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений». мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, 16 февраля этого года с крыши дома № 12Б, расположенного по улице Новоторжской города Твери, на деревянный навес упали глыбы снега и льда, после чего он рухнул. В результате ЧП пострадало три человека. Одной из женщин был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования был установлен факт ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей начальником отдела по обслуживанию зданий ГБУ ТО «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений». Он не проконтролировал работу подрядной организации, что и привело к ЧП.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в СУСК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU