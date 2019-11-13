В первом матче питерской серии "Динамо" Тверь показало хорошую игру, уступив сопернику в овертайме

13 Нояб. 23:06 2019-11-13T23:06:06+03:00

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Большую серию из восьми матчей против команд Санкт-Петербурга тверское "Динамо" начало 12 ноября в спорткомплексе "Хоккейный город" поединком с командой "СКА-Нева".

Игра была динамичной и напряженной. В основное время ни одна из команд не хотела уступать сопернику, в итоге вопрос о победителе был вынесен в овртайм. Дополнительная пятиминутка запомнилась стычкой динамовца Ильи Шипова и Дениса Александрова, после которой наступила молниеносная развязка.

Точку в игре поставил Даниил Огирчук, попав в дальнюю девятку ворот Георгия Кузнецова. Итог игры - 2:1.

"Динамо", уступив в овертайме, набирает одно очко в петербуржской серии и уже завтра, 14 ноября, сыграет с "Динамо" Санкт-Петербург, которые на данный момент возглавляют объединенную таблицу регулярного чемпионата ВХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU