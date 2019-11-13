На проспекте 50 лет Октября в Твери в ДТП тяжело пострадал мужчина-пешеход
Пострадавший доставлен в больницу
На проспекте 50 лет Октября в Твери сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 13 ноября, на проспекте 50 лет Октября, в районе дома №24, в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 60-летнего мужчину-пешехода.
Известно, что пострадавший получил тяжелые травмы.
Водитель остался на месте ДТП, признаков алкогольного опьянения у него не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU