На проспекте 50 лет Октября в Твери в ДТП тяжело пострадал мужчина-пешеход

СЕГОДНЯ 22:25 2019-11-13T22:25:00+03:00

На проспекте 50 лет Октября в Твери сбили пешехода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 13 ноября, на проспекте 50 лет Октября, в районе дома №24, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 60-летнего мужчину-пешехода.

Известно, что пострадавший получил тяжелые травмы.

Водитель остался на месте ДТП, признаков алкогольного опьянения у него не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU