Тверские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ
Отряд сотрудников тверской полиции в полном составе вернулся и командировки на Северный Кавказ, где в течение полугода выполнял служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и оказанию практической помощи органам внутренних дел на территории Северо-Кавказского региона, участвовал в контртеррористической операции.
На тверской земле бойцов встречал начальник УМВД России по Тверской области полковник полиции Пётр Пырх, руководители подразделений, а также родственники и друзья.
Перед зданием УМВД состоялось торжественное построение. Пётр Пырх выразил благодарность полицейским за образцовое выполнение служебного долга, высокий профессионализм и ответственность.
- Полицейских, отличившихся в службе, поощрили ведомственными знаками, наградами и благодарственными письмами. После отпуска они продолжат службу в своих подразделениях, - сообщат пресс-служба УМВД России по Тверской области. - В рамках плановой смены личного состава в командировку на Северный Кавказ отправился очередной отряд бойцов.
ИСТОЧНИК KP.RU