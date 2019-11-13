Тверские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

СЕГОДНЯ 21:57 2019-11-13T21:57:47+03:00

Сборный отряд тверских полицейских в полном составе вернулся из командировки на Северный Кавказ Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

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Отряд сотрудников тверской полиции в полном составе вернулся и командировки на Северный Кавказ, где в течение полугода выполнял служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и оказанию практической помощи органам внутренних дел на территории Северо-Кавказского региона, участвовал в контртеррористической операции.

На тверской земле бойцов встречал начальник УМВД России по Тверской области полковник полиции Пётр Пырх, руководители подразделений, а также родственники и друзья.

Перед зданием УМВД состоялось торжественное построение. Пётр Пырх выразил благодарность полицейским за образцовое выполнение служебного долга, высокий профессионализм и ответственность.

- Полицейских, отличившихся в службе, поощрили ведомственными знаками, наградами и благодарственными письмами. После отпуска они продолжат службу в своих подразделениях, - сообщат пресс-служба УМВД России по Тверской области. - В рамках плановой смены личного состава в командировку на Северный Кавказ отправился очередной отряд бойцов.

ИСТОЧНИК KP.RU