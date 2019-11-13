Некоторые пригородные поезда из Москвы идут с задержкой в Тверской области

СЕГОДНЯ 21:47 2019-11-13T21:47:46+03:00

Пассажиры могут пересаживаться на "Ласточки" по купленным билетам на электрички без доплаты

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Вечером, 13 ноября, по техническим причинам пригородный поезд № 6614 Москва – Конаково частично отменяется на участке Крюково – Конаково.

Пассажиры, купившие билеты на электричку, могут пересаживаться на скоростные "Ласточки" и приобретать билеты без дополнительного сбора. Неиспользованные билеты принимаются к возврату в кассах. По информации Московско-Тверской ППК, также задерживаются некоторые пригородные поезда на участке Москва – Крюково.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в электропоездах.

ИСТОЧНИК KP.RU