СЕГОДНЯ 20:22 2019-11-13T20:22:23+03:00

До 2025 года в Тверской области планируется построить более 1200 км газовых сетей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В правительстве Тверской области 13 ноября рассмотрели проект программы газификации региона на 2020-2024 годы, а также ход работ в данной сфере в 2019 году.

- Газификация территории нашего региона - это, в первую очередь, повышение качества жизни наших граждан, а также рост инвестиционной привлекательности Тверской области. В 2020 году в нашем регионе планируется построить 136 километров газопроводов, а всего за период действия программы – не менее 1248 километров, - отметил губернатор Игорь Руденя, а также подчеркнул, что главными ориентирами при газификации остаются потребности экономики, социальной сферы и жилых домов.

В настоящее время уровень газификации Верхневолжья составляет 64,4%. До 1 декабря будут проведены необходимые проверки по объектам газификации, на которых запланированы, но до сих пор не выполнены работы.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 1200 км газовых сетей. На реализацию программы газификации Тверской области планируется направить более 3,3 млрд рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 млрд рублей за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.

ИСТОЧНИК KP.RU