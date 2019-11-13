За неделю в Тверской области больше всего подорожали яблоки
Как сообщает статистическое ведомства, за прошлую отчётную неделю (с 5 по 11 ноября) больше всего в цене выросли яблоки. Они подорожали на 3,8%. На 3,6% стала выше цена на яйца, на 3,2% выросла в цене гречка и 2,4% прибавила цена на творог.
Не существенно, но всё-таки подорожали полукопчёная колбаса и картофель.
Подешевели за прошлую неделю: белокочанная капуста (минус 3,4%), пшеничная мука (минус 3,1%) и конфеты в шоколадной глазури (минус 2,8%).
Несущественно подешевели также чёрный чай, молоко, сметана, маргарин, масло - как сливочное, так и растительное, сосиски и варёная колбаса.
Практически не изменились в цене по данным ведомства, куры, свинина, соль, хлеб и рис.
ИСТОЧНИК KP.RU