В Тверской области от гриппа привили 88% от запланированного количества детей

СЕГОДНЯ 19:31 2019-11-13T19:31:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На последней отчётной неделе (45-ой с начала года) случаи гриппа в Тверской области не регистрировались. А вот вновь заболевших ОРВИ оказалось больше шести тысяч человек, что, по данным Роспотребнадзора, всё ещё ниже эпидемического порога.

От гриппа можно сделать прививку, но следует поторопиться: потребуется некоторое время, чтобы организм сумел выработать иммунитет. По данным ведомства на сегодняшний день вакцинацию прошли почти 380 тысяч человек. Детей привито 88% от запланированного количества.

ИСТОЧНИК KP.RU