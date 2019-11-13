В Тверской области от гриппа привили 88% от запланированного количества детей
Региональный Роспотребнадзор продолжает отслеживать ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
Прививку ещё можно успеть сделать.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На последней отчётной неделе (45-ой с начала года) случаи гриппа в Тверской области не регистрировались. А вот вновь заболевших ОРВИ оказалось больше шести тысяч человек, что, по данным Роспотребнадзора, всё ещё ниже эпидемического порога.
От гриппа можно сделать прививку, но следует поторопиться: потребуется некоторое время, чтобы организм сумел выработать иммунитет. По данным ведомства на сегодняшний день вакцинацию прошли почти 380 тысяч человек. Детей привито 88% от запланированного количества.
ИСТОЧНИК KP.RU