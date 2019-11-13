2019-11-13T15:55:14+03:00
Общество

Мост через Тьмаку во Дворе Пролетарки в Твери закрыли для автомобилей

Ограничение движения связано с аварийным состоянием сооружения
Ольга ТРОФИМОВА
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На Пролетарке мост через Тьмаку закрыли для автомобилистовНа Пролетарке мост через Тьмаку закрыли для автомобилистовФото: Виктор Буздин
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В Твери мост через Тьмаку, расположенный во дворе фабрики "Пролетарка", в районе Тверского института экологии и права на проспекте Калинина, 23, закрыли для движения транспорта. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации Твери 12 ноября.

Движение на объекте ограничили в связи с аварийным состоянием моста.

Запрещающие знаки и ограждения установили в 6:00 утра 13 ноября. Согласно документу, движение по мосту будет возобновлено лишь 13 ноября 2020 года.

На период прекращения движения транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Организация объезда для автомобилистов производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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