Мост через Тьмаку во Дворе Пролетарки в Твери закрыли для автомобилей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-13T15:55:14+03:00

На Пролетарке мост через Тьмаку закрыли для автомобилистов Фото: Виктор Буздин

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В Твери мост через Тьмаку, расположенный во дворе фабрики "Пролетарка", в районе Тверского института экологии и права на проспекте Калинина, 23, закрыли для движения транспорта. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации Твери 12 ноября.

Движение на объекте ограничили в связи с аварийным состоянием моста.

Запрещающие знаки и ограждения установили в 6:00 утра 13 ноября. Согласно документу, движение по мосту будет возобновлено лишь 13 ноября 2020 года.

На период прекращения движения транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Организация объезда для автомобилистов производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU