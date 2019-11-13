В Твери провели обследование сгоревшего дома во Дворе Пролетарки

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-13T15:41:06+03:00

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13 ноября в Твери произведено комиссионное обследование дома No 122 Двора Пролетарки, в котором накануне произошёл пожар. Без крова, в результате ЧП, остались 114 жителей.

Известно, что пожар произошел в нежилой части второго этажа. Площадь повреждения огнем составляет около 100 кв. метров.

Всех жильцов эвакуировали. Восемь человек разместили в гостинице, остальные временно устроились у родных и близких. Губернатор Игорь Руденя поручил оказать погорельцам всю необходимую помощь.

С вечера 12 ноября на объекте организовано постоянное дежурство. В ходе тушения пожара в здании было срезано пять металлических дверей, планируется организовать сварочные работы по их восстановлению. Решается вопрос безопасного возобновления газо- и электроснабжения дома. Поэтажное подключение дома к электричеству будет производиться после полного просушивания стен и перекрытий во избежание аварийных ситуаций.

Полный перечень ремонтных работ будет известен после завершения работы комиссии. В администрации Пролетарского района организован прием жителей дома, пострадавшего от пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU