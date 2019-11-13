2019-11-13T15:05:40+03:00
Спорт

Форвард из Твери Илья Ковальчук оказался в четвертом звене "Лос-Анджелеса"

Россиянин продолжит тренироваться с командой
Ольга ТРОФИМОВА
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Форвард из Твери Илья Ковальчук снова оказался вне основного звена "Лос-Анджелеса"Форвард из Твери Илья Ковальчук снова оказался вне основного звена "Лос-Анджелеса"Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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На днях стало известно, что знаменитый форвард из Твери Илья Ковальчук снова оказался вне основного звена "Лос-Анджелеса".

В нынешнем сезоне, в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ 36-летний россиянин набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10".

Ранее СМИ писали о том, что "Лос-Анджелес" вывел Ковальчука из состава. Хоккеист будет тренироваться с командой, но на лед в играх не выйдет.

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Маклеллан прокомментировал информацию о выводе из состава российского форварда Ильи Ковальчука. Его цитату приводит news.sportbox.ru.

- Он в команде. И так же, как и у других игроков, у него будет шанс вернуться. Стоит относиться к нему, как к любому другому хоккеисту команды, - заявил наставник "королей".

Напомним, что контракт с "Кингс" на общую сумму 18,75 миллионов долларов Ковальчук подписал 1 июля 2018 года. Соглашение заключили на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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